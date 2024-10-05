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Ближний Восток

CNN: "Хизбалла" потеряла связь с преемником Насраллы Хашимом Сафи ад-Дином

время публикации: 05 октября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 19:24
Хашим Сафи ад-Дин
AP Photo/Bilal Hussein

CNN на арабском языке сообщает, что, согласно имеющимся сведениям, "Хизбалла" потеряла связь с преемником Насраллы Хашимом Сафи ад-Дином.

Тем не менее, официального подтверждения слухи о его ликвидации в результате удара по зданию в Бейруте пока не получили.

Напомним, 4 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали здания в Бейруте, под которыми проходила встреча вероятного преемника Насраллы на посту генсека "Хизбаллы" Хашима Сафи ад-Дина с другими высокопоставленными должностными лицами организации.

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