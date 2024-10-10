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Израиль

В бою на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих резерва дивизии "Бней Ор"

время публикации: 10 октября 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 21:36
В бою на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих резерва дивизии "Бней Ор"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Майор резерва Нетанель Гершкович, 37 лет, из Иерусалима, заместитель командира роты в хозяйственно-вспомогательной части 5460 дивизии "Бней Ор" (460)
Пресс-служба ЦАХАЛа
Старшина резерва Цви Матитьягу Маранц, 32 года, из поселка Бней Адам, командир отделения в хозяйственно-вспомогательной части 5460 дивизии "Бней Ор" (460)
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Разрешена к публикации информация о гибели в бою на севере сектора Газы трех военнослужащих резерва дивизии "Бней Ор". Названы их имена.

Старшина резерва Ори Моше Борнштейн, 32 года, из мошава Морешет, командир экипажа бронетранспортера в хозяйственно-вспомогательной части 5460 дивизии "Бней Ор" (460).

Майор резерва Нетанель Гершкович, 37 лет, из Иерусалима, заместитель командира роты в хозяйственно-вспомогательной части 5460 дивизии "Бней Ор" (460).

Старшина резерва Цви Матитьягу Маранц, 32 года, из поселка Бней Адам, командир отделения в хозяйственно-вспомогательной части 5460 дивизии "Бней Ор" (460).

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погиб 351 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 734 военнослужащих ЦАХАЛа.

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