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Израиль

Глава Генштаба и глава ШАБАКа провели оперативное совещание на территории Ливана

время публикации: 10 октября 2024 г., 20:21 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 20:26
Глава Генштаба и глава ШАБАКа провели оперативное совещание на территории Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Впервые с начала наземной операции на юге Ливана глава Генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви и глава шабака Ронен Бар провели совещание по оценке оперативной обстановки.

В совещании, проходившем на ливанской территории, принимали участие также другие командиры, участвующие в военной операции в Ливане.

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