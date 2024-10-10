Глава Генштаба и глава ШАБАКа провели оперативное совещание на территории Ливана
время публикации: 10 октября 2024 г., 20:21 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 20:26
Впервые с начала наземной операции на юге Ливана глава Генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви и глава шабака Ронен Бар провели совещание по оценке оперативной обстановки.
В совещании, проходившем на ливанской территории, принимали участие также другие командиры, участвующие в военной операции в Ливане.
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