Глава Генштаба и глава ШАБАКа провели оперативное совещание на территории Ливана

Впервые с начала наземной операции на юге Ливана глава Генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви и глава шабака Ронен Бар провели совещание по оценке оперативной обстановки.

В совещании, проходившем на ливанской территории, принимали участие также другие командиры, участвующие в военной операции в Ливане.