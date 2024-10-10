Предъявлены обвинения 17-летнему жителю Лода, причастному к гибели двух женщин и двух детей

Прокуратура подала в суд по делам несовершеннолетних в Лоде обвинительное заключение против 17-летнего жителя Лода, причастного к гибели двух женщин и двух детей в результате подрыва гранаты.

Имя обвиняемого запрещено к публикации, так как ему еще не исполнилось 18-ти лет.

Этот житель Лода обвиняется в умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство, ношении и транспортировке оружия, уничтожении улик и других преступлениях.

Следствием было установлено, что обвиняемый действовал в интересах клана Мусрати, который ведет криминальную войну с кланом Джуариш, проживающим в Рамле.

12 сентября 2024 года обвиняемый, который проезжал на скутере мимо дома №92 на улице Герцля в Рамле, бросил гранату под машину, припаркованную рядом с магазином одежды. В результате взрыва в магазине возник пожар. В результате погибли 24-летняя Лин Джаруши, 32-летняя Дуа Абу Халиуа, семилетняя Салия Абу Халиуа и десятилетний Мухаммад Абу Халиуа. Еще один ребенок был спасен, хотя он получил сильное отравление дымом. Кроме того, восемь прохожих получили ранения от осколков гранаты и отравления дымом. Был причинен значительный материальный ущерб.

Обвиняемый скрылся с места происшествия на скутере. Он вернулся в дом семьи Мусрати в Рамле, где он сам или кто-то другой сжег шлем и кофту, которые он использовал при нападении.

Прокуратура просит о продлении ареста обвиняемого до окончания судебного разбирательства и вынесения приговора.