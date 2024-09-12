"Криминальный теракт" в Рамле: констатирована смерть трех детей и женщины

Врачи больницы "Асаф а-Рофе" сообщили о смерти четырех пострадавших в результате "криминального теракта" в Рамле. Врачам не удалось спасти детей 5, 10 и 15 лет, а также 50-летней женщины.

Врачи продолжают бороться за жизнь двухмесячной девочки, доставленной в больницу в критическом состоянии.

Телеканал "Кан-11" передал, что возле входа в больницу начались столкновения между родственниками пострадавших в результате взрыва и полицейскими. Полиция сообщила о задержании трех жителей Рамлы за нарушение общественного порядка.

По данным предварительного расследования, преступление произошло в результате конфликта между двумя арабскими криминальными кланами.

Около 17:00 на улице Герцля в центре Рамлы, недалеко от городского рынка, взорвался и загорелся легковой автомобиль, огонь с него перебросился на два ближайших магазина. В результате этого инцидента пострадали 12 человек, состояние пятерых критическое.

По словам свидетелей, после взрыва машины несколько прохожих забежали в ближайшие магазины в поисках укрытия, но спустя мгновение в них начался пожар. Именно в магазинах находились большинство пострадавших. В критическом состоянии в больницу доставлены: двухмесячная девочка, дети 5, 10 и 15 лет, 50-летняя женщина. Еще два человека получили травмы средней тяжести, и пять – легкие травмы.

Следственные органы исключили, что причиной взрыва машины стало взрывное устройство. Возможно, в машину был брошен "коктейль Молотова" или граната. Телеканал "Кан-11" передал, что, по всей видимости, в машине никого не было во время взрыва.

Отметим, что накануне вечером в Рамле произошли два убийства. На улице Элиягу а-Нави из огнестрельного оружия был смертельно ранен 40-летний мужчина, он умер в больнице. В квартале Джоариш был обнаружен автомобиль с трупом женщины.