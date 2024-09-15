С 7 октября были арестованы 775 участников демонстраций, лишь троим предъявили обвинения

Исследовательский отдел Кнессета подготовил отчет о применении полицией силы на демонстрациях, подготовленный по запросам комиссии по национальной безопасности и особой комиссии по делам молодежи.

В соответствии с этим документом, с начала демонстраций протестов против судебной реформы и после 7 октября в Израиле наблюдается рост количества арестов участников демонстраций, и после 7 октября значительно выросло количество жалоб на неоправданное применение силы против демонстрантов.

Так, в отчете указано, что в 2023 году в отделе внутренних расследований полиции (МАХАШ) было открыто 117 дел по жалобам на применение силы полицейскими против демонстрантов.

До июня 2024 года было завершено разбирательство по 103 жалобам из этого количества, по 61 из них проводилось уголовное расследование, 97% этих дел были закрыты без какого-либо результата, лишь по одному делу предъявлены уголовные обвинения, и еще одно дело было передано для доследования.

С начала 2023 года было задержано 1839 участников демонстраций протеста, после 7 октября было задержано 775 демонстрантов. С начала 2023 года против участников акций протеста было предъявлено 26 обвинительных заключений, но лишь три из них – то есть, 0,3% от общего количества задержанных) – предъявлены демонстрантам, задержанным после 7 октября. Большинство обвинений вынес обвинительный отдел полиции, а не прокуратура.