С 7.10.23 из "Зоны А" приходилось эвакуировать более 200 израильтян, включая солдат

Глава Гражданского управления бригадный генерал Хишам Ибрагим сообщил, что с "черной субботы" 7 октября 2023 года и до настоящего момента службам безопасности почти через день приходилось проводить спасательные операции по эвакуации израильских граждан, случайно или намеренно заехавших на контролируемые палестинцами территории – так называемую "Зону А". За год было эвакуировано более 200 человек, включая военнослужащих.

По его словам, каждый такой случай может завершиться ранениями и гибелью людей, и каждый такой случай потенциально может привести к эскалации обстановки в районе.

Эти заявления он сделал в ходе встречи с 22 руководителями местных советов Иудеи, Самарии и Иорданской долины, в ходе которой он сообщил, что плодотворное сотрудничество с органами местной власти параллельно с постоянной подготовкой к различным сценариям чрезвычайных происшествий станут залогом обеспечения безопасности граждан в период праздников.

Напомним, что въезд израильских граждан на территории, находящиеся под контролем палестинской администрации, запрещен законом и представляет реальную опасность для жизни.

Въезд на территорию "Зоны А" может быть вызван ошибкой в навигации и незнанием водителем дорог. Водители, использующие навигационные приложения, могут выбрать в настройках опцию, предотвращающую заезд в опасные места. Поездки по Иудее и Самарии требуют особой бдительности и внимательности к маршруту.

Въезд в "Зону А". отмечен красным предупреждающим знаком, разъясняющим, что необходимо избегать проникновения на эту территорию.