x
26 сентября 2024
|
последняя новость: 17:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2024
|
26 сентября 2024
|
последняя новость: 17:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция напоминает: въезд на территорию зоны А запрещен законом и опасен для жизни

время публикации: 26 сентября 2024 г., 16:31 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 16:31
Полиция напоминает: въезд на территорию зоны А запрещен законом и опасен для жизни
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция в очередной раз опубликовала напоминание, что въезд израильских граждан на территории, находящиеся под контролем палестинской администрации, запрещен законом и представляет реальную опасность для жизни.

В сообщении полиции подчеркивается, что в последнее время произошло несколько инцидентов, когда израильтяне случайно или сознательно проникли на территорию так называемой "Зоны А", контролируемую палестинской администрацией. Такие случаи могут закончиться насилием на криминальной почве (нападением и ограблением), а также нанесением израильтянам вреда на почве национальной вражды.

На этой неделе житель Модиин-Илита приехал чинить свой автомобиль в палестинскую деревню Дир-Кадис, он подвергся нападению со стороны местных жителей, и у него угнали машину.

Въезд на территорию "Зоны А" может быть вызван ошибкой в навигации и незнанием водителем дорог. Водители, использующие навигационные приложения, могут выбрать в настройках опцию, предотвращающую заезд в опасные места. Поездки по Иудее и Самарии требуют особой бдительности и внимательности к маршруту.

Въезд в "Зону А". отмечен красным предупреждающим знаком, разъясняющим, что необходимо избегать проникновения на эту территорию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2024

Задержан житель Калькилии, причастный к теракту, в котором был тяжело ранен израильтянин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2024

Теракт в Калькилии, тяжело ранен израильтянин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2024

Полиция напоминает: въезд в контролируемую палестинцами "зону А" опасен для жизни
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2024

Дома убийц Амнона Мохтара в Калькилии размечены для сноса