Полиция напоминает: въезд на территорию зоны А запрещен законом и опасен для жизни

Полиция в очередной раз опубликовала напоминание, что въезд израильских граждан на территории, находящиеся под контролем палестинской администрации, запрещен законом и представляет реальную опасность для жизни.

В сообщении полиции подчеркивается, что в последнее время произошло несколько инцидентов, когда израильтяне случайно или сознательно проникли на территорию так называемой "Зоны А", контролируемую палестинской администрацией. Такие случаи могут закончиться насилием на криминальной почве (нападением и ограблением), а также нанесением израильтянам вреда на почве национальной вражды.

На этой неделе житель Модиин-Илита приехал чинить свой автомобиль в палестинскую деревню Дир-Кадис, он подвергся нападению со стороны местных жителей, и у него угнали машину.

Въезд на территорию "Зоны А" может быть вызван ошибкой в навигации и незнанием водителем дорог. Водители, использующие навигационные приложения, могут выбрать в настройках опцию, предотвращающую заезд в опасные места. Поездки по Иудее и Самарии требуют особой бдительности и внимательности к маршруту.

Въезд в "Зону А". отмечен красным предупреждающим знаком, разъясняющим, что необходимо избегать проникновения на эту территорию.