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Израиль

Задержан житель Калькилии, причастный к теракту, в котором был тяжело ранен израильтянин

время публикации: 15 августа 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 21:58
Задержан житель Калькилии, причастный к теракту, в котором был тяжело ранен израильтянин
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции в Калькилии был задержан местный житель, причастный к теракту, в ходе которого был тяжело ранен израильтян.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он передал исполнителю теракта Тарику Зиаду Дауду информацию об израильтянине, находящемся в местной автомастерской.

В понедельник, 12 августа, около 20:00 в Калькилии был тяжело ранен израильтянин (мужчина примерно 60 лет), приехавший в местную автомастерскую для ремонта своего автомобиля. Вместе с ним были ранены двое палестинцев. Все раненые были доставлены в палестинскую больницу, из которой израильтянин был позднее перевезен в больницу в Кфар-Сабе.

Спустя короткое время израильский террорист был ликвидирован израильскими военнослужащими недалеко от Калькилии.

Израильские военные напоминают, что посещение территорий А, контролируемых властями ПА, категорически запрещаются. Посещение зоны В разрешено, но считается небезопасным, поэтому военные рекомендуют воздерживаться и от поездок туда.

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