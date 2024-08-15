Задержан житель Калькилии, причастный к теракту, в котором был тяжело ранен израильтянин

В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции в Калькилии был задержан местный житель, причастный к теракту, в ходе которого был тяжело ранен израильтян.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он передал исполнителю теракта Тарику Зиаду Дауду информацию об израильтянине, находящемся в местной автомастерской.

В понедельник, 12 августа, около 20:00 в Калькилии был тяжело ранен израильтянин (мужчина примерно 60 лет), приехавший в местную автомастерскую для ремонта своего автомобиля. Вместе с ним были ранены двое палестинцев. Все раненые были доставлены в палестинскую больницу, из которой израильтянин был позднее перевезен в больницу в Кфар-Сабе.

Спустя короткое время израильский террорист был ликвидирован израильскими военнослужащими недалеко от Калькилии.

Израильские военные напоминают, что посещение территорий А, контролируемых властями ПА, категорически запрещаются. Посещение зоны В разрешено, но считается небезопасным, поэтому военные рекомендуют воздерживаться и от поездок туда.