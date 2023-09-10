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    В Израиле

    СМИ: власти Марокко отказались от помощи Израиля после землетрясения

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    СМИ: власти Марокко отказались от помощи Израиля после землетрясения
    AP Photo/Mosa'ab Elshamy

    По данным телеканала "Кешет-12" и сайта "Аруц-7" по дипломатическим каналам от властей Марокко получено сообщение о том, что на данный момент страна не нуждается в помощи Израиля в устранении последствий землетрясения. Радиостанция "Кан Бет" передала, что власти Марокко поблагодарили Израиль за предложенную помощь и сказали, что "проверяют необходимость в помощи".

    Отметим, что ни МИД Израиля, ни министерство главы правительства эту информацию не подтвердили.

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    Ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу на еженедельном заседании правительства выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI и гражданам Марокко в связи со страшным бедствием, постигшим их страну и унесшим тысячи жизней. Он сообщил, что Израиль окажет Марокко любую помощь, в том числе, если понадобится, отправит делегацию спасателей.

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    СМИ сообщали, что министерство здравоохранения Израиля ведет переговоры с коллегами из Марокко, обсуждая отправку необходимого медицинского оборудования и лекарств.

    По информации The Times of Israel , министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил в субботу со своим марокканским коллегой того, какую помощь может оказать Израиль. К отправке была готова команда военных спасателей, но сборы были приостановлены из-за отсутствия официальной реакции властей Марокко на предложение Израиля.

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    Телеканал CNN сообщили, что помощь Марокко кроме Израиля предложили США, Франция, Испания и другие страны и международные организации. Но до сих пор неясно, какую помощь Рабат готов принять. Известно, что сами власти Марокко обращалось за помощью к Испании.

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    Министерство иностранных дел Израиля вечером в субботу, 9 сентября, уведомило, что в настоящее время, по данным МИДа, в Марокко находятся 468 граждан Израиля, с 56 из которых до сих пор не установлена связь.

    На 10 сентября запланирован вылет в Марокко делегации израильского МИДа для усиления команды дипломатов, работающих в Рабате. В состав делегации войдут представители консульского отдела и его администрации с целью помочь израильтянам вернуться в Израиль.

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    Ранее авиаперевозчик "Эль-Аль" сообщил, что израильтяне, которые в настоящее время находятся в Марокко и купившие билеты домой (на даты до 17 сентября включительно), могут без доплаты перенести дату вылета на ближайшие дни. В случае отсутствия мест на рейсах "Эль-Аль", компания постарается отправить этих пассажиров рейсами других авиакомпаний. Пассажиры, купившие билеты на рейсы из Израиля в Марокко с датой вылета до 15 сентября, могут "отодвинуть" или отменить полет, получив ваучер для использования затраченной на билет суммы в будущем. В настоящее время "Эль-Аль" продолжает выполнять полеты в Марракеш по расписанию.

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    Помощь Марокко оказывают спасатели из Испании, Катар, Великобритании, Объединенные Арабские Эмираты. Пока не принято предложение о помощи от Франции.

    По состоянию на 10 сентября, министерство внутренних Марокко подтвердило гибель более 2100 человек в результате мощного землетрясения, происшедшего поздно вечером 8 сентября. Более 2400 человек получили ранения.

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    Как сообщалось ранее, в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, передавал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша (население 839 тысяч человек), ближайший населенный пункт к эпицентру, 60 км – Укаимеден (население 4400 человек). Очаг залегал на глубине 10 километров. Зафиксировано множество повторных подземных толчков магнитудой до 4,8.

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    В Марракеше нанесен огромный ущерб жилым домам и объектам , а также известным музеям и мечетям страны. В частности, обрушились здания в знаменитом средневековом квартале (медине), который в 1985 году был включен в Список всемирного наследия UNESCO – обрушился минарет мечети Харбуш на площади Джемаа эль-Фна, пострадал минарет построенной в XII веке мечети Кутубия.

    Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.

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    Самым разрушительным и смертоносным землетрясением в истории Марокко до сих пор было Агадирское землетрясение, происшедшее 29 февраля 1960 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 5,7 погибли около 15000 человек.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 10 Сентября 2023
    Землетрясение в Марокко: тысячи погибших. Фоторепортаж
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Сентября 2023
    МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 2000 человек
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Сентября 2023
    МВД Марокко: жертвами землетрясения стали более 1300 человек
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Сентября 2023
    МИД Израиля: в Марокко находятся 468 граждан Израиля, с 56 из них нет связи
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