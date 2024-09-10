Полиция перехватила партию контрабандного оружия из Иордании

ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция сообщают о пресечении контрабанды оружия из Иордании в Израиль. Перехвачены четыре пистолета и дробовик.

Судя по представленному снимку, в контрабандной партии было два полуавтоматических пистолета JTP-9C, произведенных компанией Jordan Armament and Weapon Systems (JAWS). Это оружие используют иорданские военные, полицейские и спецназ. Его можно приобрести на "черном рынке" в Иордании. Именно такой пистолет использовал террорист, убивший 8 сентября трех израильтян на ПП "Алленби".

Также в перехваченной партии были пистолеты Glock 19 и Browning, а также помповый дробовик.