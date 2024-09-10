x
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2024
|
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция перехватила партию контрабандного оружия из Иордании

время публикации: 10 сентября 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 16:02
Полиция перехватила партию контрабандного оружия из Иордании
Пресс-служба полиции Израиля

ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция сообщают о пресечении контрабанды оружия из Иордании в Израиль. Перехвачены четыре пистолета и дробовик.

Судя по представленному снимку, в контрабандной партии было два полуавтоматических пистолета JTP-9C, произведенных компанией Jordan Armament and Weapon Systems (JAWS). Это оружие используют иорданские военные, полицейские и спецназ. Его можно приобрести на "черном рынке" в Иордании. Именно такой пистолет использовал террорист, убивший 8 сентября трех израильтян на ПП "Алленби".

Также в перехваченной партии были пистолеты Glock 19 и Browning, а также помповый дробовик.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2024

Пограничная полиция предотвратила контрабанду из Иордании 74 пистолетов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2024

Опубликован снимок оружия террориста, убившего трех человек на ПП "Алленби". Описание