Пограничная полиция предотвратила контрабанду из Иордании 74 пистолетов

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в рамках операции "Экстренное торможение" бойцы пограничной полиции Южного округа предотвратили контрабанду оружия и боеприпасов из Иордании через пограничный пункт "Рабин" в Эйлате.

Полицейские конфисковали 74 пистолета и 61 обойму для пистолета.

По подозрению в контрабанде задержаны двое жителей бедуинской деревни Бир-Хададж.