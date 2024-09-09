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Израиль

Пограничная полиция предотвратила контрабанду из Иордании 74 пистолетов

время публикации: 09 сентября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 18:59
Пограничная полиция предотвратила контрабанду из Иордании 74 пистолетов
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в рамках операции "Экстренное торможение" бойцы пограничной полиции Южного округа предотвратили контрабанду оружия и боеприпасов из Иордании через пограничный пункт "Рабин" в Эйлате.

Полицейские конфисковали 74 пистолета и 61 обойму для пистолета.

По подозрению в контрабанде задержаны двое жителей бедуинской деревни Бир-Хададж.

Израиль
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