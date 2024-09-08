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Израиль

Опубликован снимок оружия террориста, убившего трех человек на ПП "Алленби". Описание

время публикации: 08 сентября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 13:19
Опубликован снимок оружия террориста, убившего трех человек на ПП "Алленби". Описание
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала снимок оружия террориста, убившего сегодня утром трех человек около пограничного перехода "Алленби".

Судя по представленному снимку, террорист стрелял из пистолета JTP-9C, произведенного компанией Jordan Armament and Weapon Systems (JAWS). Это оружие используют иорданские военные, полицейские и спецназ. Его можно приобрести на "черном рынке" в Иордании.

JTP-9C – полуавтоматический пистолет. В магазине 17 патронов.

Израиль
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