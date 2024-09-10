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Израиль

Трехмесячный малыш не проснулся в Бней-Браке, идет реанимация

время публикации: 10 сентября 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 13:33
Трехмесячный малыш не проснулся в Бней-Браке, идет реанимация
Miriam Alster/FLASH90

Младенец в возрасте трех с половиной месяцев, находившийся у своей няни, не проснулся после сна, и женщина вызвала службу спасения.

Волонтеры "Ихуд Ацала" начали реанимацию младенца, и повезли его в больницу "Шнайдер" в критическом состоянии.

В связи с трагичностью обстоятельств на место происшествия была отправлена срочная психологическая помощь – сотрудники подразделения "Хосен" при службе "Ихуд Ацала".

Информация уточняется.

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