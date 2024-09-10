В течение месяца БАГАЦ рассмотрит вопрос о назначении нового главы Управления госслужбы

Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился провести срочное заседание по вопросу о назначении главы Управления государственной службы. По решению суда, обсуждение состоится в течение месяца.

Решение было принято по просьбе адвоката Давида Петера, представляющего по этому вопросу правительство. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отказалась представлять позицию кабинета, так как возражает против процесса назначения главы Управления.

Накануне правительство приняло решение продлить каденцию нынешнего главы Управления профессора Даниэля Гершковица на три месяца, до 12 декабря текущего года – или до назначения постоянного директора.

Ранее правительство приняло решение об изменении процедуры назначения, что вызвало протест со стороны Гали Баарав-Миары. Она указала, что решение правительства о процедуре назначения создает новую ситуацию, при которой премьер-министр может сам выбрать человека, которого он желает назначить на эту должность, без какой-либо связи с минимальными профессиональными опытом, квалификацией и пригодностью для этой должности.