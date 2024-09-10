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Глава "Яадут а-Тора" предъявил ультиматум Нетаниягу

время публикации: 10 сентября 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 10:49
Глава "Яадут а-Тора" предъявил ультиматум Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что условием поддержки ашкеназскими ультраортодксами проекта государственного бюджета является принятие закона о призыве.

Как сообщает сайт "Бехадрей харедим", Гольдкнопф беседовал на прошлой неделе с приближенными премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сказал им, что требование принять закон о призыве остается в силе. "Без утверждения этого закона нет смысла выносить на голосование закон о призыве", – сказал Гольдкнопф приближенным Нетаниягу.

На прошлой неделе глава "Яадут а-Тора" впервые принял участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, где рассматривается проект закона. "Вы прекрасно работаете, но законопроект должен продвигаться быстрее", – сказал он главе комиссии Юлию Эдельштейну.

Ожидается, что еще до конца месяца проект государственного бюджета будет вынесен на голосование правительства.

Израиль
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