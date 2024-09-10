Глава "Яадут а-Тора" предъявил ультиматум Нетаниягу

Глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что условием поддержки ашкеназскими ультраортодксами проекта государственного бюджета является принятие закона о призыве.

Как сообщает сайт "Бехадрей харедим", Гольдкнопф беседовал на прошлой неделе с приближенными премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сказал им, что требование принять закон о призыве остается в силе. "Без утверждения этого закона нет смысла выносить на голосование закон о призыве", – сказал Гольдкнопф приближенным Нетаниягу.

На прошлой неделе глава "Яадут а-Тора" впервые принял участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, где рассматривается проект закона. "Вы прекрасно работаете, но законопроект должен продвигаться быстрее", – сказал он главе комиссии Юлию Эдельштейну.

Ожидается, что еще до конца месяца проект государственного бюджета будет вынесен на голосование правительства.