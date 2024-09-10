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Израиль

"Я пошла на пляж с друзьями и оказалась за решеткой": Ноа Гольденберг рассказала свою версию

время публикации: 10 сентября 2024 г., 12:19 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 12:26
"Я пошла на пляж с друзьями и оказалась за решеткой": Ноа Гольденберг рассказала свою версию
Avshalom Sassoni/Flash90

Ноа Гольденберг, обвиняемая в нападении на государственного служащего и в неподчинении полиции за то, что она бросила песком в министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, прогуливавшего по набережной со своими детьми, впервые рассказала о пережитом в эфире 12 канала ИТВ. Она выразила недоумение, что полиция занимается ее делом вместо того, чтобы арестовывать преступников.

Ноа Гольденберг рассказала, что она пожаловалась своим близким на жестокое обращение с ней во время ареста: она пыталась поговорить с полицейскими, которые перевозили ее из полицейского участка в тюрьму "Неве-Тирца", но те не отвечали ей, они игнорировали факт отсутствия у нее судимости и отказались отвечать на ее вопросы, что с ней будет дальше.

По словам Гольденберг, она обратилась к своим близким за помощью, потому что после ареста она была очень напугана, и у нее была истерика. "Я пошла на пляж с друзьями и оказалась в наручниках рядом с подозреваемыми в совершении преступлений, – заявила девушка. – Какое я имею к этому отношение? Возмутительно, что полиция занимается этим вместо того, чтобы ловить преступников".

Напомним, по данным обвинительного заключения, в пятницу 6 сентября около полудня Итамар Бен-Гвир отдыхал со своей семьей на пляже в Тель-Авиве. К нему подошла Ноа Гольденберг и бросила в него горсть песка. Сотрудники службы безопасности и полицейские, находившиеся на месте происшествия, попытались вмешаться, и в них тоже был брошен песок.

Один из сотрудников полиции преследовал подозреваемую, он попросил ее подойти к нему, но та отказалась и вошла в море – в момент инцидента женщина была в купальнике. Несмотря на многократные просьбы выйти из воды, женщина отказывалась, и лишь через продолжительное время после уговоров со стороны ее знакомого она согласилась выйти из воды.

После этого женщина была задержана для допроса, по итогам которого было принято решение оставить ее под стражей. Вначале она отрицала свою причастность к происшествию, но когда ей представили дополнительные доказательства, женщина изменила свою версию, заявив, что ее разозлило, что министр проводит время с детьми на пляже во время войны, когда у него есть дела поважнее.

В тот же вечер адвокат обвиняемой подал апелляцию на ее арест, но судья отклонил ее. В обвинительном заключении указывается, что Гольденберг была разочарована поведением министра, который нашел время на отдых со своей семьей на пляже, и поэтому она напала на него на глазах у его детей.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к нападениям на выборные должностные лица вне зависимости от их политической принадлежности, и будут жестко действовать против таких правонарушений.

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