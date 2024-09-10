ЦАХАЛ признал, что гражданка США Аиша Нур Эзги могла быть убита израильскими военнослужащими
Во вторник, 10 сентября, ЦАХАЛ обнародовал предварительные результаты расследования обстоятельств гибели гражданки США Аиши Нур Эзги возле деревни Байта. В ЦАХАЛе признают высокую вероятность того, что пропалестинская активистка была убита выстрелом израильского военнослужащего.
Сайт "Мако" пишет, что согласно расследованию, проведенному командирами на месте, стрельба велась в сторону главных подстрекателей во время пропалестинской акции протеста, в которой принимали участие десятки людей. Участники беспорядков жгли автомобильные шины и бросали камни в израильских военнослужащих. Другими словами, военнослужащие не целились в Аишу Нур Эзги, и она была убита непреднамеренно.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, ознакомившись с данными расследования, сказал, что они подтверждают слова очевидцев о том, что "стрельба была неоправданной". Он заявил, что Израиль должен изменить свою тактику на Западном берегу, в том числе, ужесточить правила открытия огня. "Никто не должен погибать из-за участия в демонстрации", – заявил Блинкен.
Гражданка США турецкого происхождения Аиша Нур Эзги 6 сентября участвовала в акции протеста против расширения еврейских поселений, которая проходила около деревни Байта. Со смертельным ранением она была доставлена в больницу в Шхеме, где была констатирована ее смерть.
Военная полиция занимается расследованием обстоятельств ее гибели. ЦАХАЛ подал просьбу о проведении вскрытия тела.