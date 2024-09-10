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Израиль

ЦАХАЛ признал, что гражданка США Аиша Нур Эзги могла быть убита израильскими военнослужащими

время публикации: 10 сентября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 19:44
ЦАХАЛ признал, что гражданка США Аиша Нур Эзги могла быть убита израильскими военнослужащими
Nasser Ishtayeh/Flash90

Во вторник, 10 сентября, ЦАХАЛ обнародовал предварительные результаты расследования обстоятельств гибели гражданки США Аиши Нур Эзги возле деревни Байта. В ЦАХАЛе признают высокую вероятность того, что пропалестинская активистка была убита выстрелом израильского военнослужащего.

Сайт "Мако" пишет, что согласно расследованию, проведенному командирами на месте, стрельба велась в сторону главных подстрекателей во время пропалестинской акции протеста, в которой принимали участие десятки людей. Участники беспорядков жгли автомобильные шины и бросали камни в израильских военнослужащих. Другими словами, военнослужащие не целились в Аишу Нур Эзги, и она была убита непреднамеренно.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, ознакомившись с данными расследования, сказал, что они подтверждают слова очевидцев о том, что "стрельба была неоправданной". Он заявил, что Израиль должен изменить свою тактику на Западном берегу, в том числе, ужесточить правила открытия огня. "Никто не должен погибать из-за участия в демонстрации", – заявил Блинкен.

Гражданка США турецкого происхождения Аиша Нур Эзги 6 сентября участвовала в акции протеста против расширения еврейских поселений, которая проходила около деревни Байта. Со смертельным ранением она была доставлена в больницу в Шхеме, где была констатирована ее смерть.

Военная полиция занимается расследованием обстоятельств ее гибели. ЦАХАЛ подал просьбу о проведении вскрытия тела.

Израиль
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