Жителей поселков на границе с Ливаном попросили находиться рядом с укрытиями
время публикации: 10 сентября 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 20:13
По итогам совещания по оценке ситуации и в соответствии с инструкциями Управления тылом были выпущены специальные указания для жителей населенных пунктов на "линии противостояния", на границе с Ливаном.
Жителям поселков Барам, Ирон, Цивон, Матат и Саса рекомендуется сократить перемещения внутри населенных пунктов, избегать скопления людей, усилить охрану въездов в поселки, находиться рядом с бомбоубежищами.
Нет специальных указаний, касающихся учебных заведений и движения транспорта в указанном районе.
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