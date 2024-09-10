Жителей поселков на границе с Ливаном попросили находиться рядом с укрытиями

По итогам совещания по оценке ситуации и в соответствии с инструкциями Управления тылом были выпущены специальные указания для жителей населенных пунктов на "линии противостояния", на границе с Ливаном.

Жителям поселков Барам, Ирон, Цивон, Матат и Саса рекомендуется сократить перемещения внутри населенных пунктов, избегать скопления людей, усилить охрану въездов в поселки, находиться рядом с бомбоубежищами.

Нет специальных указаний, касающихся учебных заведений и движения транспорта в указанном районе.