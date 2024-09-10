Девять месяцев общественных работ за изнасилование семилетней: суд огласил вердикт

Окружной суд Хайфы разрешил к публикации информацию о том, что 62-летний Жак Ревиво из Кирьят-Ата был в рамках юридической сделки признан виновным в сексуализированном насилии против несовершеннолетней.

Он приговорен к девяти месяцам лишения свободы, которые будет отбывать на общественных работах. Кроме того, Ревиво приговорен к условному сроку, против него будет вынесен ограничительный ордер управлением исполнения наказаний. Жак Ревиво также должен заплатить компенсацию жертве в размере 40 тысяч шекелей.

Преступление было совершено около трех лет назад: Жак Ревиво вначале обвинялся в изнасиловании семилетней девочки, которое он совершил в пристройке к его дому. На дверях этой пристройки висел щит "Кладовка Понарошку (Джеки)" ("А-Махсан шель Кеилу" (Джеки), по названию детской программы, и он постоянно приглашал туда детей.

В квартире Ревиво были обнаружены педофильские материалы, на которых были представлены дети в возрасте от трех до 14 лет. В ходе расследования в СМИ обратилась молодая девушка, рассказавшая, что Ревиво ее тоже изнасиловал, когда ей было семь лет.

Тем не менее, дело завершилось гораздо меньшим наказанием, чем можно было бы ожидать от такого преступления. Сообщается, что во время судебного разбирательства стороны пришли к соглашению, после чего Жак Ревиво был приговорен всего к девяти месяцам ограничения свободы.