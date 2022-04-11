Минздрав ПА: умер юноша, раненный израильскими военными в Дженине

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в больнице умер 17-летний Мухаммад Хусейн Закарна, получивший пулевое ранения в восточной части Дженина во время обстрела израильскими военными автомобиля, в котором находились братья Раэда Хазема, совершившего несколько дней назад теракт в Тель-Авиве, передает агентство Maan.

10 апреля в районе Дженина израильские военные обстреляли автомобиль, в котором находились братья террориста, убившего троих израильтян в Тель-Авиве вечером 7 апреля. Однако остановить этот автомобиль военным не удалось.

Армейская пресс-служба передавала, что в деревне Дир Аджала (рядом с Дженином) был замечен автомобиль, в котором, по данным разведки, находились братья "тель-авивского террориста" Раэда Хазема. Бойцы открыли огонь по колесам этой машины, но она уехала. Позже примерно в том же районе был открыт огонь по вооруженному человеку, который стрелял в солдат с мотоцикла.

Палестинские источники сообщали, в результате обстрела был ранен юноша (Мухаммад Хусейн Закарна). Позже было объявлено, что ранен и брат Раэда Хазема, совершившего несколько дней назад теракт в Тель-Авиве. Его доставили в больницу.

Отец "тель-авивского террориста", высокопоставленный активист ФАТХа и один из начальников полиции Дженина Фатхи Хазем заявил, что в машине, обстрелянной военными, ехала его жена.

Ранее братья террориста Раэда Хазема, совершившего теракт в Тель-Авиве на улице Дизенгоф, были объявлены в розыск. Разыскивается и его отец.

В ночь на 10 апреля израильские военные, бойцы спецподразделений и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в деревне Яабад и городе Дженин, задержав боевиков из группы, планировавшей совершение очередного теракта на территории Израиля.

Бригадный генерал Ран Кохав в эфире радиостанции "Кан Бет" сообщил, что группа террористов была замечена около забора безопасности. Когда военные начали преследовать эту группу, боевики бросили оружие и скрылись в районе деревни Яабад и Дженина. Преследование было продолжено, в результате чего террористы задержаны.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в операции в деревне Яабад участвовали бойцы спецподразделений "Эгоз", "Шайетет 13", "Мир'уль" и разведки бригады "Голани".

Кроме того, армейская пресс-служба передает, что в Дженине и Туль-Кареме бойцами спецподразделения "Дувдеван" и разведки бригады "Голани" задержаны трое подозреваемых в терроре. Подтверждаются сведения о перестрелке. Отмечается, что среди израильтян пострадавших нет.

Агентство Maan передает, что в ходе операции в Дженине израильскими военными были ранены двое местных жителей (молодые мужчины). Названы имена задержанных в Дженине: Сулейман Абу Алия и Мухаммад аль-Лахлух. В деревне Яабад несколько молодых мужчин были ранены резиновыми пулями или пострадали от слезоточивого газа. В Яабаде задержаны семеро подозреваемых: Ислам Абу Шамла, Ибрагим аль-Килани, Асаад Амру, Ислам Бадарнэ, Баха Абу Бакр, Адхам Абу Бакр, Майсан Абу Шамла. Итого, по данным Maan, задержаны девять подозреваемых в террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что израильские военные проводят операцию по задержанию подозреваемых в терроре в деревне Яабад и в Дженине. Поступали сведения о перестрелках. Сообщений о пострадавших среди израильских военных не было.

Военнослужащими и "псевдоарабами" были задержаны двое подозреваемых в планировании двух терактов, один из задержанных – член ХАМАСа. Задержанные не связаны с терактом в Тель-Авиве. В перестрелке один боевик был уничтожен (его оружие, автоматическую винтовку М16, было конфисковано), несколько боевиков были ранены. Один из них доставлен в Израиль для оказания ему медицинской помощи и последующего допросами службами безопасности.

Убитый в перестрелке – это боевик "Исламского джихада" Ахмад ас-Саади. Он вышел из автомобиля с оружием в руках и был застрелен военными.

Всего, по данным агентства Maan, в ходе столкновений с израильскими военными 9 апреля были ранены 13 жителей Дженина.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции среди военнослужащих никто не пострадал.