x
11 апреля 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2024
|
11 апреля 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ требует объяснений: почему не начато расследование против депутата Аймана Удэ

время публикации: 11 апреля 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 21:14
БАГАЦ требует объяснений: почему не начато расследование против депутата Аймана Удэ
Tomer Neuberg/Flash90

Судья Высшего суда справедливости Гила Канфи-Штайниц потребовала от юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара объяснить, почему не было возбуждено уголовное дело против депутата Кнессета Аймана Удэ, который мешал сотрудникам полиции при аресте участников демонстрации, нарушающих общественный порядок.

Распоряжение судьи было сделано в ходе рассмотрения иска, поданного организацией "Лави" и касающегося инцидента в августе прошлого года, когда Удэ мешал полиции при осуществлении арестов демонстрантов, вырвал демонстрантку из рук полицейских, и помог ей покинуть место происшествия, помешав тем самым сотрудникам полиции выполнить их обязанности.

В своем исковом заявлении представители организации "Лави" подчеркнули, что если бы подобный поступок совершил обычный человек, он был бы обвинен в причинении помех полиции во время работы. Истцы также подчеркнули, что они обращались за разъяснениями к юридической советнице правительства, но их обращение было проигнорировано.

Судья Гила Канфи-Штайниц обязала полицию предоставить официальный ответ на вопросы, заданные во время заседания, и потребовала, чтобы полиция, государственный прокурор и юридическая советница правительства представили объяснения до 20 мая.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2024

Арабские депутаты Кнессета обвинили ЦАХАЛ в совершении военных преступлений
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 января 2024

Айман Удэ подал вотум недоверия правительству от имени ХАДАШ-ТААЛ
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 июля 2023

Айман Удэ с трибуны Кнессета: "Вы - дураки, а палестинцы гордятся Дженином"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 марта 2023

Айман Удэ на митинге в Тель-Авиве призвал израильских арабов присоединиться к акциям протеста