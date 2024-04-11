БАГАЦ требует объяснений: почему не начато расследование против депутата Аймана Удэ

Судья Высшего суда справедливости Гила Канфи-Штайниц потребовала от юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара объяснить, почему не было возбуждено уголовное дело против депутата Кнессета Аймана Удэ, который мешал сотрудникам полиции при аресте участников демонстрации, нарушающих общественный порядок.

Распоряжение судьи было сделано в ходе рассмотрения иска, поданного организацией "Лави" и касающегося инцидента в августе прошлого года, когда Удэ мешал полиции при осуществлении арестов демонстрантов, вырвал демонстрантку из рук полицейских, и помог ей покинуть место происшествия, помешав тем самым сотрудникам полиции выполнить их обязанности.

В своем исковом заявлении представители организации "Лави" подчеркнули, что если бы подобный поступок совершил обычный человек, он был бы обвинен в причинении помех полиции во время работы. Истцы также подчеркнули, что они обращались за разъяснениями к юридической советнице правительства, но их обращение было проигнорировано.

Судья Гила Канфи-Штайниц обязала полицию предоставить официальный ответ на вопросы, заданные во время заседания, и потребовала, чтобы полиция, государственный прокурор и юридическая советница правительства представили объяснения до 20 мая.