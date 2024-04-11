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Израиль

Хагари: "Мы готовы как к обороне, так и к нападению. Инструкции Командования тылом не меняются"

время публикации: 11 апреля 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 20:52
Хагари: "Мы готовы как к обороне, так и к нападению. Инструкции Командования тылом не меняются"
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступил в четверг, 11 апреля, вечером с официальным заявлением по поводу возможной "акции возмездия" Ирана против Израиля.

Он подчеркнул, что рекомендации Командования тылом остаются без изменений. По словам Хагари, нападение с территории Ирана будет означать намерение режима аятолл к эскалации обстановки на Ближнем Востоке, и что израильские войска готовы и к обороне, и к нападению, как и силы "стратегических партнеров Израиля".

"В течение многих лет и особенно во время войны Иран снабжает своих агентов всем необходимым для нападения на Государство Израиль – и не только на Израиль, но и на другие страны региона, и даже не только региона, – подчеркнул Хагари. – Удар с иранской территории станет явным доказательством стремления Ирана к эскалации ситуации на Ближнем Востоке и отход от стратегии пряток за спинами своих агентов".

Контр-адмирал отметил, что за месяцы войны "Железные мечи" Израиль значительно улучшил свой атакующий потенциал и точно знает, как, когда и где действовать в случае необходимости.

"У нас многоуровневый оборонительный потенциал, доказавший свою эффективность тысячами перехватов ракет и воздушных целей, но полностью герметичной защиты не бывает, – подчеркнул Даниэль Хагари. – Государство Израиль подвергается нападениям иранских сил из Йемена, Ирака и Сирии почти каждый день. Наша оборона перехватывает эти угрозы, и наша боеготовность по-прежнему высока – как для обороны, так и для нападения. Мы сумеем отреагировать на любую угрозу".

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