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Израиль

Баарав-Миара запретила правительству использовать частного адвоката на апелляции по закону о призыве

время публикации: 11 апреля 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 14:29
Баарав-Миара запретила правительству использовать частного адвоката на апелляции по закону о призыве
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара запретила правительству пользоваться услугами частного адвоката при рассмотрении апелляции по закону о призыве.

Юрсоветник мотивировала это тем, что правительство еще не представило свою позицию, и поэтому она не может выработать свое отношение к этой позиции.

Ранее на этой неделе секретарь правительства Йоси Фукс обратился к заместителю юридического советника правительства Гилу Лимону с просьбой позволить правительству представлять себя самостоятельно в Высшем суде справедливости (БАГАЦ) по вопросу о призыве учащихся йешив, а не через юридического советника правительства.

До того юрсоветник Гали Баарав-Миара рекомендовала правительству изменить формулировки закона с тем, чтобы он не был "забракован" БАГАЦем. Ее рекомендация не была выполнена, а вместо этого глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к БАГАЦ с просьбой на 30 дней продлить время для подготовки ответа. Юридический советник, к свою очередь, рекомендовала прекратить финансирование йешив.

БАГАЦ временным постановлением запретил перевод денег йешивам, студенты которых подпадают под закон о призыве и не явились на призывные пункты. Решение вступило в силу 1 апреля и будет действовать до вынесения судом окончательного решения.

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