Источники в Газе сообщают об ожесточенных боях в центре сектора

Источники в Газе сообщают об ожесточенных боях между силами ЦАХАЛа и боевиками ХАМАСа в районе моста Уади Газа, к северо-западу от Нусейрата, в центральной части сектора.

Эти источники также сообщают о большом количестве беженцев из Нусейрата, которые устремились в основном в южные районы сектора.

В ночь на 11 апреля 162-я дивизия начала наземную операцию в центральной части сектора Газы. ЦАХАЛ атаковал десятки террористических объектов на земле и под землей. В операции задействованы силы 401-1 бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", 933-й пехотной бригады "Нахаль" и 215-й артиллерийской бригады "Амуд а-Эш". Отдельно сообщается о ликвидации террориста, вышедшего из туннеля, и обнаруженных ракетных установок. ВМС ЦАХАЛа атаковали несколько целей на побережье сектора Газы.

По всей видимости, задачей 162-й дивизии является разгром двух остававшихся в центральной части сектора батальонов ХАМАСа до начала операции в Рафиахе (Рафахе) на юге сектора, где находятся еще четыре батальона ХАМАСа.