Правительство попросило юрсоветника не представлять позицию государства в БАГАЦе по вопросу о призыве

Секретарь правительства Йоси Фукс обратился к заместителю юридического советника правительства Гилу Лимону с просьбой позволить правительству представлять себя самостоятельно в БАГАЦ по вопросу о призыве учащихся йешив, а не через юридического советника правительства.

Отметим, что ранее юрсоветник Гали Баарав-Миара рекомендовала правительству изменить формулировки закона с тем, чтобы он не был "забракован" БАГАЦем. Ее рекомендация не была выполнена, а вместо этого глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к БАГАЦ с просьбой на 30 дней продлить время для подготовки ответа. Юридический советник, к свою очередь, рекомендовала прекратить финансирование йешив.

БАГАЦ временным постановлением запретил перевод денег йешивам, студенты которых подпадают под закон о призыве и не явились на призывные пункты. Решение вступило в силу 1 апреля и будет действовать до вынесения судом окончательного решения.