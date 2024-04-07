x
07 апреля 2024
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2024
|
07 апреля 2024
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство попросило юрсоветника не представлять позицию государства в БАГАЦе по вопросу о призыве

время публикации: 07 апреля 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 17:57
Секретарь правительства Йоси Фукс
Noam Revkin Fenton/FLASH90

Секретарь правительства Йоси Фукс обратился к заместителю юридического советника правительства Гилу Лимону с просьбой позволить правительству представлять себя самостоятельно в БАГАЦ по вопросу о призыве учащихся йешив, а не через юридического советника правительства.

Отметим, что ранее юрсоветник Гали Баарав-Миара рекомендовала правительству изменить формулировки закона с тем, чтобы он не был "забракован" БАГАЦем. Ее рекомендация не была выполнена, а вместо этого глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к БАГАЦ с просьбой на 30 дней продлить время для подготовки ответа. Юридический советник, к свою очередь, рекомендовала прекратить финансирование йешив.

БАГАЦ временным постановлением запретил перевод денег йешивам, студенты которых подпадают под закон о призыве и не явились на призывные пункты. Решение вступило в силу 1 апреля и будет действовать до вынесения судом окончательного решения.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2024

Обещание Нетаниягу: закон о призыве за 30 дней
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2024

"Кан": Дери намерен провести закон о призыве при помощи депутатов от ХАДАШ-ТААЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

Юрсоветник правительства потребовала c 1 апреля начать призыв учащихся йешив
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2024

"Именно сейчас, когда Израилю нужно милосердие небес": религиозный мир комментирует решение БАГАЦа