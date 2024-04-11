СМИ: ШАС и "Яадут а-Тора" согласились на призыв четверти ультраортодоксов

На переговорах между "Ликудом" и ультраортодоксальными партиями по закону о призыве наметился прогресс.

Как сообщил журналист сайта "Кикар а-шабат" Ишай Коэн, ШАС и "Яадут а-Тора" согласны на призыв 25% от общего числа призывников уже в первый год после вступления закона в силу. Речь идет примерно о 3000 ультраортодоксов, которые призовутся на военную или альтернативную службу.

В последующие годы число призывающихся должно вырасти, однако квоты не опубликованы.

Отмечается, что согласие на этот компромисс дали и ШАС, и "Яадут а-Тора", однако он еще не получил утверждения духовных лидеров ультраортодоксальных партий.

По сообщению Коэна, в руководстве ШАС и "Яадут а-Тора" готовы согласиться на призыв тех, кто не учится в йешивах, при условии, что учащиеся получат право продолжать находиться в учебных заведениях. Ультраортодоксы готовы также предоставить армии возможность контролировать происходящее в йешивах в том, что касается проверок, действительно ли записанный туда молодой человек учится или только формально состоит в йешиве.

Несмотря на готовность к компромиссам, в ШАС полагают, что невысоки шансы на утверждение этого предложения Советом мудрецов Торы.