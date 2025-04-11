В Рафиахе обнаружили туннель террористов, вход в который располагался в детсаду
время публикации: 11 апреля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 11:42
ЦАХАЛ сообщает об обнаружении в Рафиахе, на юге сектора Газы, входа в туннель ХАМАСа, который располагался во дворе детского сада и примерно в 100 метрах от школы.
Туннель был обнаружен бойцами бригады "Голани".
В сообщении отмечается, что туннель был заминирован, по нему можно было пройти к магистральному туннелю, который вел в центральную часть сектора Газы. Подземные коммуникации были разрушены инженерным спецназом "Яалом".