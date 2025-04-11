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Израиль

В Рафиахе обнаружили туннель террористов, вход в который располагался в детсаду

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 апреля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 11:42
В Рафиахе обнаружили туннель террористов, вход в который располагался в детсаду
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении в Рафиахе, на юге сектора Газы, входа в туннель ХАМАСа, который располагался во дворе детского сада и примерно в 100 метрах от школы.

Туннель был обнаружен бойцами бригады "Голани".

В сообщении отмечается, что туннель был заминирован, по нему можно было пройти к магистральному туннелю, который вел в центральную часть сектора Газы. Подземные коммуникации были разрушены инженерным спецназом "Яалом".

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