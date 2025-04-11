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Израиль

Брошенные на привязи и в клетках или выпущенные в парках: в Израиле спасают мартышек

Полиция
Животные
время публикации: 11 апреля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 11:37
Брошенные на привязи и в клетках или выпущенные в парках: в Израиле спасают мартышек
Управление природы и парков
Брошенные на привязи и в клетках или выпущенные в парках: в Израиле спасают мартышек
Управление природы и парков
Брошенные на привязи и в клетках или выпущенные в парках: в Израиле спасают мартышек
Управление природы и парков
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За уходящую неделю полиция в сотрудничестве с Управлением природы и парков продолжала операцию по выявлению доставленных контрабандой диких животных по всей стране, и к моменту выхода этой публикации с начала операции обнаружены уже 29 зеленых мартышек и четыре львенка.

Во вторник, 8 апреля, на пустыре возле бедуинского незаконного поселка в окрестностях Димоны была обнаружена зеленая мартышка, привязанная синтетическим кабелем за переднюю лапу. На место был вызван инспектор Управления природы и парков, который забрал обезьяну в обезьяний питомник возле леса Бен-Шемен.

Администрация питомника сообщает, что мартышка поступила в очень плохом состоянии: ее правая лапа была так туго перетянута у запястья, что нарушилась циркуляция крови, и кисть воспалилась. Из-за постоянной мучительной боли брошенная без присмотра и ухода обезьяна пыталась отгрызть собственные пальцы.

Животное было помещено в клинику, обезьянку назвали Мойо, что означает "сердце" на языке суахили. После лечения и восстановления Мойо постепенно будет переводиться к другим зеленым мартышкам: пребывание в обществе себе подобных крайне важно для обезьян.

В среду, 9 апреля, инспекторы Управления природы и парков смогли, наконец, приманить и поймать зеленую мартышку, которая бродила в течение нескольких дней в районе поселка Кохав Яир. Обезьяну, которая находилась в удовлетворительном состоянии, также перевезли в питомник возле леса Бен-Шемен.

Еще три зеленые мартышки были найдены в четверг: первая была обнаружена на пустыре в Тайбе: обезьяну бросили в клетке под палящим солнцем. Еще две обезьяны были обнаружены в районе бедуинского поселка Сегев Шалом. Таким образом, с 5 марта, когда была обнаружена первая контрабандная обезьяна, и до сегодняшнего дня были найдены 29 зеленых мартышек.

Все спасенные мартышки перевозятся на лечение и последующее содержание в обезьяний питомник "Парк а-Кофим", который расположен в районе Бен-Шемена. Из-за неожиданного наплыва новых питомцев, нуждающихся в лечении и реабилитации, питомник был вынужден объявить сбор пожертвований.

Управление природы и парков напоминает, что частное содержание защищенных видов животных запрещено, это крайне серьезное правонарушение из-за сложных потребностей в уходе и из-за нарушения социальных потребностей обезьян, которые человек не может обеспечить. Специалисты призывают граждан, контактировавших с дикими животными, пройти обследование из-за риска заражения зоонозными заболеваниями, такими как туберкулез и бешенство.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой сообщать о незаконном содержании экзотических животных и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях в центр Управления природы и парков по телефону *3639.

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