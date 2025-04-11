x
11 апреля 2025
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2025
|
11 апреля 2025
|
последняя новость: 20:32
11 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция спасла 30-ю "контрабандную" мартышку за минувшую неделю

Полиция
Животные
время публикации: 11 апреля 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 20:49
Полиция спасла 30-ю "контрабандную" мартышку за минувшую неделю
Пресс-служба полиции Израиля

На территории школы в Тайбе сотрудники полиции обнаружили обезьяну, незаконно ввезенную в Израиль.

Обезьяна была брошена на открытой местности, что подвергло риску ее жизнь и жизнь людей.

Инспекторы Управления природы и парков Израиля поймали животное и перевезли его в защищенное убежище.

Это уже 30-я "контрабандная" мартышка, спасенная полицией за минувшую неделю.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 апреля 2025

Брошенные на привязи и в клетках или выпущенные в парках: в Израиле спасают мартышек