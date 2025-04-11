Полиция спасла 30-ю "контрабандную" мартышку за минувшую неделю

На территории школы в Тайбе сотрудники полиции обнаружили обезьяну, незаконно ввезенную в Израиль.

Обезьяна была брошена на открытой местности, что подвергло риску ее жизнь и жизнь людей.

Инспекторы Управления природы и парков Израиля поймали животное и перевезли его в защищенное убежище.

Это уже 30-я "контрабандная" мартышка, спасенная полицией за минувшую неделю.