Полиция спасла 30-ю "контрабандную" мартышку за минувшую неделю
время публикации: 11 апреля 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 20:49
На территории школы в Тайбе сотрудники полиции обнаружили обезьяну, незаконно ввезенную в Израиль.
Обезьяна была брошена на открытой местности, что подвергло риску ее жизнь и жизнь людей.
Инспекторы Управления природы и парков Израиля поймали животное и перевезли его в защищенное убежище.
Это уже 30-я "контрабандная" мартышка, спасенная полицией за минувшую неделю.