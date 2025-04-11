x
11 апреля 2025
|
последняя новость: 18:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2025
|
11 апреля 2025
|
последняя новость: 18:58
11 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Штаб семей похищенных призвал Рона Дермера "добиться сделки или уйти в отставку"

Заложники
время публикации: 11 апреля 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 19:36
Рон Дермер
Yonatan Sindel/Flash90

Штаб семей похищенных отреагировал на сообщение CNN о том, что назначение Рона Дермера главой переговорной группы вызвало "значительное замедление" темпов контактов с ХАМАСом, заявив: "Мы обеспокоены этим сообщением, которое оказалось в ряду новостей последних двух месяцев о ходе переговоров. Нам обещали, что назначение Дермера приведет к прорыву, на деле же, похоже, происходит обратное. В канун праздника Песах мы просим Рона Дермера: если вы не можете добиться полного соглашения, которое положит конец войне и вернет всех похищенных одновременно, освободите свое место".

Министр стратегического планирования Рон Дермер возглавил израильскую команду переговорщиков, сменив на этом посту главу службы внешней разведки Давида Барнеа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2025

13-й канал: в рамках новой сделки с ХАМАС могут быть освобождены "более пяти живых заложников"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

"Кан": Рон Дермер не заинтересован в должности главы переговорной группы