Штаб семей похищенных призвал Рона Дермера "добиться сделки или уйти в отставку"

Штаб семей похищенных отреагировал на сообщение CNN о том, что назначение Рона Дермера главой переговорной группы вызвало "значительное замедление" темпов контактов с ХАМАСом, заявив: "Мы обеспокоены этим сообщением, которое оказалось в ряду новостей последних двух месяцев о ходе переговоров. Нам обещали, что назначение Дермера приведет к прорыву, на деле же, похоже, происходит обратное. В канун праздника Песах мы просим Рона Дермера: если вы не можете добиться полного соглашения, которое положит конец войне и вернет всех похищенных одновременно, освободите свое место".

Министр стратегического планирования Рон Дермер возглавил израильскую команду переговорщиков, сменив на этом посту главу службы внешней разведки Давида Барнеа.