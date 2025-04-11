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Израиль

Редкий белый орикс прибыл в больницу при "Сафари" с сильным обезвоживанием

Животные
время публикации: 11 апреля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 15:30
Редкий белый орикс прибыл в больницу при "Сафари" с сильным обезвоживанием
Пресс-служба больницы при "Сафари"

В четверг вечером в пустыне Арава возле Хацевы был обнаружен белый орикс – этот вид был почти полностью истреблен в начале семидесятых годов прошлого века, и лишь усилия по сохранению и международные программы разведения смогли вернуть этот вид в природу.

Найденный орикс был сильно истощен и обезвожен, что неожиданно для этого вида, идеально приспособленного к жизни в пустыне, начиная от светлого меха и заканчивая особым строением носа, позволяющим ориксу перерабатывать выделяемый при выдохе водяной пар.

Когда на месте орикса осмотрел ветеринар Управления природы и парков Томер Насимиан, он диагностировал у животного острую диарею и сильное истощение. Дав животному жидкости, ветеринар решил привезти его в больницу при "Сафари".

Белый орикс это очень крупная антилопа, и даже если он сильно истощен, в одиночку ветеринар не смог бы справиться с погрузкой орикса в автомобиль. На помощь ему приехали коллеги из больницы "Сафари", которые приняли орикса, оказали ему неотложную помощь и подготовили к госпитализации.

В пятнице орикс пройдет дополнительные обследования под полной анестезией, и затем ему предстоит лечение и восстановление.

Израиль
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