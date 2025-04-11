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ЦАХАЛ расширяет военные действия в секторе Газы: Эдраи призывает эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 апреля 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 14:50
ЦАХАЛ расширяет военные действия в секторе Газы: Эдраи призывает эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал новое предупреждение для жителей районов Хирбат-Хазаа, Абсан аль-Кабира и Абсан аль-Джадида.

"ЦАХАЛ начал мощное наступление для уничтожения военного потенциала террористических организаций, – подчеркивается в этом сообщении, которое сопровождается картой. – Эта территория считается опасной зоной боевых действий. В целях вашей безопасности вам необходимо немедленно эвакуироваться в укрытия для беженцев в городе Хан-Юнис".

"Дальнейшее пребывание в укрытиях, домах или палатках в отмеченном районе подвергает опасности вашу жизнь и жизни членов ваших семей, – завершает предупреждение Эдраи. – Немедленно покиньте этот район!"

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