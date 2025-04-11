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Израиль

13-й канал ИТВ: ветераны и резервисты 8200 поддержали "Письмо летчиков"

Резервисты
время публикации: 11 апреля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 10:58
13-й канал ИТВ: ветераны и резервисты 8200 поддержали "Письмо летчиков"
Shir Torem/Flash90

13-й канал ИТВ сообщает, что несколько сотен бывших и действующих резервистов подразделения военной разведки 8200 подписали письмо с призывом к освобождению заложников ценой прекращения войны, аналогичное опубликованному накануне "Письму летчиков".

"Мы солидарны с утверждением, что в настоящее время война служит в основном политическим и личным интересам, а не интересам безопасности. Продолжение войны не способствует достижению ни одной из ее заявленных целей и приведет к гибели заложников, солдат ЦАХАЛа и невинных людей. Мы с беспокойством наблюдаем истощение ресурсов резервистов и растущий уровень неявки на резервную службу, и обеспокоены будущими последствиями этой тенденции. Мы присоединяемся к призыву воздушных экипажей ко всем гражданам Израиля мобилизоваться и требовать везде и всеми способами возвращения заложников сейчас и прекращения боевых действий. Остановите войну и верните заложников – сейчас! Каждый проходящий день угрожает их жизням, каждый дополнительный момент нерешительности является позором", – говорится в письме.

Напомним, что "Письмо летчиков" подписали около 950 человек, из которых только около 60 являлись резервистами, в большинстве своем – на штабных должностях. Решением начальника генерального штаба Эяля Замира и командующего ВВС Томера Бара они были отстранены от службы.

Состав подписавших письмо 8200 на текущий момент не ясен.

Израиль
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