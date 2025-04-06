Опрос "Мидгам" и iPanel: партия Беннета обходит "Ликуд" и оттягивает голоса у всех партий оппозиции

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel, после того, как экс-глава правительства зарегистрировал новую партию "Беннет 2026".

Согласно опросу, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то места в парламенте распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 24, "Демократим" – 16, "Еш Атид" – 14, "Махане Мамлахти" – 14, "Наш дом Израиль" – 14, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 10, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Таким образом, партии оппозиции (не учитывая мандаты ХАДАШ-ТААЛ) могли бы получить 63 мандата, партии коалиции – 52.

В случае, если Нафтали Беннет решит участвовать в выборах, его партия получает 23 мандата, "Ликуд" – 22, "Демократим" – 13, ШАС – 10, "Наш дом Израиль" – 9, "Оцма Иегудит" – 9, "Еш Атид" – 8, "Махане Мамлахти" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

В этом случае, партии оппозиции (без учета мандатов ХАДАШ-ТААЛ) получают 66 мандатов, партии коалиции – 49.

На вопрос о том, считаете ли вы, что Катар является недружественным Израилю государством, 62% респондентов, голосующих за партии коалиции, ответили утвердительно, 15% – отрицательно. Положительно на этот вопрос ответили 65% респондентов, голосующих за партии оппозиции, и 14% – отрицательно.

В ходе этого опроса респондентов спросили, поддерживают ли они сделку по возвращению заложников в обмен на прекращение боевых действий в Газе. 90% респондентов, голосующих за партии оппозиции, заявили, что они "за" сделку, и только 52% голосующих за партии коалиции поддерживают ее. На прямой вопрос – возражаете ли вы против сделки – утвердительно ответили 35% избирателей партий коалиции и только 7% оппозиции.