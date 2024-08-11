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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала слухи о намерении Ирана атаковать Израиль немедленно

время публикации: 11 августа 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 21:52
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари прокомментировал публикации в иностранных СМИ о готовности Ирана атаковать Израиль немедленно.

"В свете последних публикаций о планах Ирана мы уточняем – на данном этапе нет изменений в указаниях Управления тылом для населения. ЦАХАЛ и система безопасности внимательно наблюдает за нашими врагами и событиями на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание Ирану и "Хизбалле", и постоянно проводит оценки ситуации. Силы ЦАХАЛа развернуты и находятся в состоянии высокой готовности. В случае необходимости в изменении указаний мы немедленно сообщим об этом через официальные каналы", – написал Хагари в своем Х-блоге.

Одним из источников слухов стала публикации в издании Tehran Times, которое написало, что командующий КСИР заявил, что Иран начал отвечать Израилю на ликвидацию Исмаила Ханийи.

Израиль
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