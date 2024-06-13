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Израиль

Бен-Гвир требует законодательно разделить полномочия юридического советника правительства

время публикации: 13 июня 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 12:30
Бен-Гвир требует законодательно разделить полномочия юридического советника правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру юстиции Яриву Левину с настоятельной просьбой провести законопроект, передающий полномочия инициировать расследования и принимать решения по уголовным делам в отношении главы правительства и членов правительства от юридического советника правительства государственному прокурору. Законопроект был подан депутатом Ицхаком Кройзером ("Оцма Иегудит").

Сайт новостной службы 12 канала ИТВ со ссылкой на источники в окружении министра юстиции сообщает, что Ярив Левин придерживается позиции "Ликуда" – не выносить на голосование законопроекты, которые не получат достаточной поддержки и могут спровоцировать протесты.

"Оцма Иегудит" требует вынести законопроект Кройзера на голосование комиссией министров по законодательству в ближайшее воскресенье, после чего в среду передать на утверждение Кнессетом в предварительном чтении. Однако Левин намерен подать на голосование министров другой законопроект: еще около года назад депутаты от "Ликуда" подали законопроект, который передает государственному прокурору полномочия проводить расследования и принимать решение об обвинениях в отношении премьер-министра и членов правительства.

Однако "Ликуд" не стремился продвигать этот законопроект, который называют "частью судебной реформы". Сейчас, после ухода "Махане Мамлахти", правительственная коалиция зависит от фракции "Оцма Иегудит". Бен-Гвир заявляет, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара не позволяет начать расследование против нового лидера партии "Авода" Яира Голана, который призывал резервистов игнорировать повестки до тех пор, пока не сменится правительство. На основании этого Бен-Гвир потребовал продвижения законопроекта о разделении полномочий юридического советника правительства.

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