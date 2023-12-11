ЦАХАЛ сообщил о еще троих погибших в Газе

ЦАХАЛ сообщает о гибели еще троих военнослужащих в боях в секторе Газы. За последние сутки ЦАХАЛ уведомил о гибели семи солдат и офицеров.

Около полудня были названы имена троих погибших:

Майор резерва Роман Бронштейн, 46 лет, из Бат-Яма, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Капитан резерва Элия Яновски, 24 года, из Иерусалима, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Ари Йехиэль Зенильман, 32 года, из Иерусалима, боец 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

Кроме того, в бою на юге Газы был тяжело ранен боец 7155-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит".

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Ранее сообщалось о четырех военнослужащих за последние сутки – трое пали в боях в секторе Газы, один погиб в результате автокатастрофы на юге Израиля.

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Старшина резерва Гидеон Илани, 35 лет, из Асаэля, боец 2855-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою в секторе Газы.

Старшина резерва Итай Пери, 36 лет, из Модиина, связной роты 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Майор резерва Эвьятар Коэн, 42 года, из Кфар-Сабы, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Майор Галь Бехер, 34 года, из Оранита, офицер 36-й дивизии "Гааш", погиб в результате военной автокатастрофы на юге Израиля.

Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 8111-го батальона 5-й бригады.

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C 31 октября по 11 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 104 военнослужащих ЦАХАЛа.