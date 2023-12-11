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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о еще троих погибших в Газе

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    Роман Бронштейн (46 лет), Элия Яновски (24 года), Ари Йехиэль Зенильман (32 года)
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Гидеон Илани (35 лет), Итай Пери (36 лет), Эвьятар Коэн (42 года), Майор Галь Бехер (34 года)
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще троих военнослужащих в боях в секторе Газы. За последние сутки ЦАХАЛ уведомил о гибели семи солдат и офицеров.

    Около полудня были названы имена троих погибших:

    Майор резерва Роман Бронштейн, 46 лет, из Бат-Яма, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Капитан резерва Элия Яновски, 24 года, из Иерусалима, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старшина резерва Ари Йехиэль Зенильман, 32 года, из Иерусалима, боец 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Кроме того, в бою на юге Газы был тяжело ранен боец 7155-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит".

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    Ранее сообщалось о четырех военнослужащих за последние сутки – трое пали в боях в секторе Газы, один погиб в результате автокатастрофы на юге Израиля.

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    Старшина резерва Гидеон Илани, 35 лет, из Асаэля, боец 2855-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою в секторе Газы.

    Старшина резерва Итай Пери, 36 лет, из Модиина, связной роты 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Майор резерва Эвьятар Коэн, 42 года, из Кфар-Сабы, офицер 8111-го батальона 5-й мотострелковой бригады "Уцбат А-Шарон", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Майор Галь Бехер, 34 года, из Оранита, офицер 36-й дивизии "Гааш", погиб в результате военной автокатастрофы на юге Израиля.

    Кроме того, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист 8111-го батальона 5-й бригады.

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    C 31 октября по 11 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 104 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Декабря 2023
    ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли трое военнослужащих, еще один погиб в результате аварии
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