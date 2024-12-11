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Израиль

БАГАЦ рассматривает апелляцию с требованием создать государственную следственную комиссию

Расследование
Война "Железные мечи"
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 11 декабря 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 10:55

Высший суд справедливости (БАГАЦ) обсуждает апелляцию нескольких общественных организаций с требованием создать государственную следственную комиссию по расследованию событий 7 октября.

Апелляция рассматривается коллегией суда, состоящей из трех судей: Давида Минца, Йосефа Эльрона и Иехиэля Кашера.

Иски поданы Движением за качество власти и форумом "Хомат маген ле-Исраэль".

Правительство представляет адвокат Михаэль Рабилио. "Мы полагаем, что этот вопрос должен рассматриваться только после окончания войны", - сказал он.

Судья Минц подверг резкой критике отношение кабинета министров к этому вопросу. "Правительство ни разу даже не обсудило этот вопрос", - заявил судья Минц.

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