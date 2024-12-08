МАХАШ вновь допросит майора полиции, подозреваемого во взяточничестве

Майор полиции, являющийся подозреваемым по делу о нарушении закона высокопоставленными офицерами правоохранительных органов, был вызван на дополнительный допрос.

Этот офицер правоохранительных органов, имя которого запрещено к публикации, будет допрошен в отделе минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими.

Согласно опубликованной информации, он подозревается в групповом эпизоде взяточничества. По тому же делу проходит полковник полиции Авишай Муалем, глава центрального отдела округа полиции Самарии и Иудеи. Он подозревается в незаконной передаче информации в канцелярию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также в том, что воздерживался от задержания ультраправых экстремистов по просьбе министра.

Еще один задержанный, глава службы охраны тюрем, генерал-лейтенант Коби Яакоби подозревается в создании помех ходу следствия и обмане общественного доверия.