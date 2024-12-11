Машина врезалась в стену в Иерусалиме, пожилая женщина в тяжелом состоянии

В Иерусалиме на улице Дискин автомобиль врезался в стену. На место происшествия прибыла полиция и служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики оказали неотложную помощь пострадавшей, женщине в возрасте 70 лет, после чего отправили ее в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что женина получила тяжелые травмы головы и корпуса.

Обстоятельства происшествия выясняются.