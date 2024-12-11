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Израиль

Машина врезалась в стену в Иерусалиме, пожилая женщина в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Полиция
Иерусалим
время публикации: 11 декабря 2024 г., 15:38 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 16:00
Машина врезалась в стену в Иерусалиме, пожилая женщина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В Иерусалиме на улице Дискин автомобиль врезался в стену. На место происшествия прибыла полиция и служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики оказали неотложную помощь пострадавшей, женщине в возрасте 70 лет, после чего отправили ее в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что женина получила тяжелые травмы головы и корпуса.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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