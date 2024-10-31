x
31 октября 2024
|
последняя новость: 18:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2024
|
31 октября 2024
|
последняя новость: 18:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Зихрон-Яакове автомобиль врезался в стену, пожилой водитель погиб

время публикации: 31 октября 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 17:56
В Зихрон-Яакове автомобиль врезался в стену, пожилой водитель погиб
Flash90. Фото: А.Султан

В службу скорой помощи по округу Шарон поступило сообщение о ДТП на улице А-Теена в Зихрон-Яакове, где автомобиль врезался в стену.

Прибывшие на место происшествия медики после длительных попыток реанимации констатировали смерть водителя, мужчины в возрасте около 70 лет, получившего множественные травмы, не оставившие шансов на жизнь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

Три ДТП на дорогах Израиля: один человек погиб, двое получили серьезные травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 июля 2024

В Турции туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в дом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2024

В районе Кирьят-Шмоны в ДТП погиб мотоциклист