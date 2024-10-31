В Зихрон-Яакове автомобиль врезался в стену, пожилой водитель погиб
время публикации: 31 октября 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 17:56
В службу скорой помощи по округу Шарон поступило сообщение о ДТП на улице А-Теена в Зихрон-Яакове, где автомобиль врезался в стену.
Прибывшие на место происшествия медики после длительных попыток реанимации констатировали смерть водителя, мужчины в возрасте около 70 лет, получившего множественные травмы, не оставившие шансов на жизнь.
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