В Зихрон-Яакове автомобиль врезался в стену, пожилой водитель погиб

В службу скорой помощи по округу Шарон поступило сообщение о ДТП на улице А-Теена в Зихрон-Яакове, где автомобиль врезался в стену.

Прибывшие на место происшествия медики после длительных попыток реанимации констатировали смерть водителя, мужчины в возрасте около 70 лет, получившего множественные травмы, не оставившие шансов на жизнь.