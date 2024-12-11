"Кан-11": в рамках соглашения с Ливаном ЦАХАЛ вывел свои силы из района Аль-Хаям

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ вывел свои силы из района Аль-Хаям в рамках первого этапа соглашения с Ливаном. Вечером 11 декабря позиции в районе заняли силы UNIFIL и ливанской армии.

Ливанские военные опубликовали видео, на котором запечатлено, что военные заняли пять позиций в районе, находящемся примерно в четырех километрах от израильского города Метула.

В сообщении "Кан Бет" отмечалось, что это первое серьезное отступление ЦАХАЛа на юге Ливана. Между тем, Армия обороны Израиля продолжает контролировать южные районы Ливана.

Утром 11 декабря в ливанских СМИ появились сообщения о том, что силы UNIFIL прибыли в Аль-Хаям в сопровождении инженерной техники для расчистки дорог, заблокированных ЦАХАЛом.

Соглашение о прекращении огня в Ливане вступило в силу 27 ноября.

Содержание соглашения о прекращении огня

1. "Хизбалла" и другие вооруженные группировки на территории Ливана обязуются не совершать никаких атакующих действий против Израиля.

2. Израиль обязуется не предпринимать никаких военных атакующих действий в Ливане, включая наземные, воздушные и морские операции.

3. Израиль и Ливан признают важность выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН (от 2006 года).

4. Обязательства сторон не исключают их права на самозащиту в соответствии с международным правом.

5. Только силы безопасности и регулярной армии Ливана имеют право владеть оружием или развертывать вооруженные силы в южном Ливане.

6. Любая продажа, поставка или производство оружия в Ливане будут находиться под контролем и надзором ливанского правительства.

7. Все незаконные предприятия, связанные с производством оружия, будут ликвидированы.

8. Все военные инфраструктуры и позиции, нарушающие данные обязательства, будут демонтированы, а незаконное оружие – конфисковано.

9. Будет создан совместный комитет, согласованный обеими сторонами, для контроля и обеспечения соблюдения данных обязательств.

10. Израиль и Ливан будут сообщать о возможных нарушениях соглашения совместному комитету и миротворческим силам ООН в Ливане (UNIFIL).

11. Ливан развернет силы безопасности и регулярной армии вдоль всех границ.

12. Израиль поэтапно выведет свои силы с юга Ливана за "голубую черту" в течение 60 дней с момента вступления соглашения в силу.

13. США возьмут на себя посредничество в непрямых переговорах между Израилем и Ливаном для установления официально признанной сухопутной границы.

14. Это соглашение направлено на создание более стабильной ситуации на границе и предотвращение эскалации конфликта между двумя странами в будущем.