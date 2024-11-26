Нетаниягу признал, что о возвращении жителей севера Израиля домой говорить рано

Перед тем, как выступить с официальным заявлением по поводу заключения соглашения о прекращении огня в Ливане, глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с руководителями муниципалитетов и местных советов эвакуированных населенных пунктов севера Израиля.

Нетаниягу подчеркнул, что на данном этапе возвращение эвакуированных домой не планируется, поскольку соглашение о прекращении огня заключается всего на 60 дней.

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн, комментируя эту встречу в эфире радиостанции КАН–"Бет", признал: он не испытывает оптимизма и крайне разочарован в том, что он так и не получил прямого ответа на заданные вопросы.

В частности, на данном этапе не прозвучали гарантии безопасности для жителей "зоны противостояния", и Штерн не знает, как ему возвращать жителей Кирьят-Шмоны домой, если обеспечить их безопасность пока никто не обещает.

Он подчеркнул, что ливанские "дома", которые оказались складами ракет и маскировкой ракетных установок "Хизбаллы", все еще остались, и когда ливанцы – а вернее, террористы "Хизбаллы", – вернутся в них, все начнется снова. В том, что "Хизбалла" вернется, несмотря на все уверения международного сообщества, мэр Кирьят-Шмоны уверен.