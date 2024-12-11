Сиделка установила камеру: дочь пожилой женщины задержана за избиение матери

Сотрудники полиции Центрального округа задержали 57-летнюю жительницу Петах-Тиквы по подозрению в нападении на ее собственную мать. Узнала полиция об этом случае семейного насилия благодаря бдительности помощницы по уходу, навещавшей пожилую женщину.

Сиделка увидела на теле 86-летней подопечной странные синяки. Заподозрив, что пожилая женщина подвергается жестокому обращению, она установила в доме камеры. Понаблюдав за происходящим в ее отсутствие, помощница по уходу увидела, что ее подопечную избивает ее дочь, и тогда сиделка обратилась в полицию.

Дочь пострадавшей была арестована, суд продлил срок ее содержания под стражей. Вскоре против нее будут вынесены обвинения.