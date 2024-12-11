Арабская редакция Sky News: обнаружены документы о контактах Израиля с режимом Асада

Арабская редакция телеканала Sky News, вещающая из Абу-Даби, сообщила об обнаружении в Сирии секретных документов, якобы свидетельствующих о контактах между Иерусалимом и Дамаском. Документы, опубликованные каналом, были выложены в соцсети и их подлинность не доказана.

Если документы подлинные, то они свидетельствуют о неоднократном обращении Иерусалима к Дамаску по поводу присутствия Ирана и его прокси на сирийской территории.

Часть документов распечатана на официальных бланках военного ведомства Асада и подписаны главой разведывательного управления Асада, хотя предназначались главе разведки службы национальной безопасности.

Документы, якобы переданные в канцелярию министра обороны в правительстве Асада, содержатся послания от израильского агента по кличке Муса. В них Сирия обвиняется в поддержке "Хизбаллы", а также содержатся угрозы в адрес Башара Асада.

Например, в документе за апрель 2023 года говорится о том, что Сирия позволила проиранским боевикам запустить со своей территории баллистическую ракету и атакующий БПЛА. "Речь идет о двух из ряда вон выходящих событиях, произошедших в короткий промежуток времени. В ответ на это мы атаковали командные пункты 4-й дивизии сирийской армии и другие цели. Сирия – суверенное государство и оно несет ответственность за происходящее на ее территории. Враждебные действия в отношении Израиля с вашей территории должны прекратиться, в противном случае – мы применим силу, и вы заплатите за это высокую цену".