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Израиль

Отец обвиняется в многолетнем сексуальном насилии в отношении дочери

Сексуальное насилие
Расследование
Прокуратура
время публикации: 11 декабря 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 10:50
Отец обвиняется в многолетнем сексуальном насилии в отношении дочери
Пресс-служба полиции Израиля

В окружной суд Центрального округа в Лоде подано обвинение против 48-летнего гражданина, проживающего в центре Израиля, подозреваемого в многочисленных сексуальных преступлениях в отношении собственной несовершеннолетней дочери.

Имя обвиняемого запрещено к публикации, чтобы нельзя было выяснить имя жертвы.

Судя по тексту обвинительного заключения, сексуальное насилие в отношении девочки совершалось в течение четырех лет, когда ей было 10-14 лет. Преступления совершались почти ежедневно – в доме, в машине, в офисе обвиняемого. В нескольких случаях после совершения сексуальных преступлений обвиняемый предлагал дочери деньги, но она отказывалась. Также в одном из случаев обвиняемый купил дочери мобильный телефон в качестве компенсации за действия, совершенные в отношении нее. Кроме того, обвиняемый присылал дочери фотографии сексуального характера, в том числе фотографии своих гениталий и фотографии обнаженных женщин.

Обвинение просит содержать обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства против него.

Израиль
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