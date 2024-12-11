Отец обвиняется в многолетнем сексуальном насилии в отношении дочери

В окружной суд Центрального округа в Лоде подано обвинение против 48-летнего гражданина, проживающего в центре Израиля, подозреваемого в многочисленных сексуальных преступлениях в отношении собственной несовершеннолетней дочери.

Имя обвиняемого запрещено к публикации, чтобы нельзя было выяснить имя жертвы.

Судя по тексту обвинительного заключения, сексуальное насилие в отношении девочки совершалось в течение четырех лет, когда ей было 10-14 лет. Преступления совершались почти ежедневно – в доме, в машине, в офисе обвиняемого. В нескольких случаях после совершения сексуальных преступлений обвиняемый предлагал дочери деньги, но она отказывалась. Также в одном из случаев обвиняемый купил дочери мобильный телефон в качестве компенсации за действия, совершенные в отношении нее. Кроме того, обвиняемый присылал дочери фотографии сексуального характера, в том числе фотографии своих гениталий и фотографии обнаженных женщин.

Обвинение просит содержать обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства против него.