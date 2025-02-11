Индекс восприятия коррупции 2024: Израиль поднялся на три места

Согласно индексу восприятия коррупции (CPI) за 2023 год, опубликованному организацией Transparency International, Израиль с 64 баллами занял 30-е место из 180 государств.

По сравнению с 2023 годом Израиль улучшил свою позицию на три места, набрал на два балла больше.

Соседи Израиля по индексу – США и Южная Корея.

Индекс восприятия коррупции публикуется организацией Transparency International каждый год, и за его основу берется мнение экспертов, как внутри государств, так и за рубежом.

Индекс не абсолютен, поскольку невозможно оценить абсолютный уровень коррупции на основании достоверных эмпирических данных. Причиной этого является то, что попытки оценить уровень коррупции, сравнивая количество сообщений о взятках, судебных исков или расследований, определят не уровень коррупции, а уровень эффективности работы полиции, судебной системы и СМИ.

Однако именно индекс CPI берется за основу международными организациями в попытке определить уровень коррупции в том или ином государстве.

Индекс построен по 100-балльной системе, когда места наименее коррумпированных стран занимают государства, набравшие большее число баллов.

Лидерами рейтинга остаются Дания (90) и Финляндия (88). Далее идут Сингапур, Новая Зеландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Швеция.