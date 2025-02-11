В ДТП на 443-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

На 433-й трассе, в районе Бейт-Хорона, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (примерно 20 лет) получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.