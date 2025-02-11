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Израиль

В ДТП на 443-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 11 февраля 2025 г., 23:07 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 23:07
В ДТП на 443-й трассе тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 433-й трассе, в районе Бейт-Хорона, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (примерно 20 лет) получил множественные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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