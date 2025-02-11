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Израиль

Семьи семи заложников узнали, что их родные живы

Заложники
ХАМАС
Газа
время публикации: 11 февраля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 22:44
Семьи семи заложников узнали, что их родные живы
Miriam Alster/FLASH90

За последние три дня родные семи заложников, удерживаемых в секторе Газы террористами, узнали, что их близкие живы. Информация была получена от Эли Шараби, Ора Леви и Охада Бен-Ами, которые были освобождены из плена 8 февраля.

Стало известно, что живы близнецы Зив и Гали Берман. Их боевики разделили и держат в разных местах, состояние обоих вызывает беспокойство. Есть новости о Элькане Бухбуте, Нимроде Коэне, Алоне Оэле, Омри Миране. Никто из перечисленных не числится в списке на освобождение на первом этапе.

Получено свидетельство того, что жив Элия Коэн, и он включен в список для обмена на первом этапе сделки.

В воскресенье, 9 февраля, родные Алона Оэля сообщили, что получили первое свидетельство того, что он жив. "Сегодня мы узнали, что со дня похищения Алон содержался в туннелях в Газе вместе с заложниками, которые недавно были освобождены. Мы рады и взволнованы известием, что Алон жив, но мы также потрясены тем, в каком тяжелом физическом и психическом состоянии он находится, и каким издевательствам подвергается он и другие заложники. Алону до сих пор удавалось выживать в этом аду, но у него осталось немного времени", – говорилось в их заявлении.

Израиль
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